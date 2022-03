Cristiano Ronaldo avoue : «Je suis allé avec cette image dans l’avion. J’ai pleuré…»

Le président de la République s’adresse aux Français au sujet de la guerre en Ukraine et de la conséquence sur nos vies.

«Les jours qui viennent seront vraisemblablement encore plus durs», a débuté Emmanuel Macron qui a salué «l’honneur et la bravoure» du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. «Dans cette épreuve sans précédents nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine», a-t-il déclaré.

«J’ai choisi de rester en contact avec le président Poutine pour pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes», justifie Emmanuel Macron

«Nous savons ce qui nous lie avec le peuple russe qui a tant sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec les Russes qui aujourd’hui ont le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs.

Si j’échange constamment avec Zelensky j’ai aussi choisi de rester en contact avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour prévenir la contagion et l’élargissement du conflit autant que nous le pouvons», justifie le président de la République après avoir échangé avec Vladimir Poutine dans la semaine.

«Ni la France, ni l’Europe, ni l’alliance atlantique ne voulait de cette guerre, poursuit le président de la République. J’ai conduit depuis 2017 un dialogue constant avec Vladimir Poutine. Le président des Etats-Unis a manifesté sa disponibilité pour négocier. C’est donc bien seul et de manière délibérée, que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre.»

Le président tient à rappeler que «cette guerre n’est pas un conflit entre l’Otan et l’Occident d’une part et la Russie d’autre part. Il n’y a pas de bases et de troupes de l’Otan en Ukraine, la Russie n’est pas agressée».

Emmanuel Macron dénonce les propos de Poutine sur le gouvernement ukrainien qualifié de «nazi»: «c’est une insulte. Les dirigeants russes s’en prennent à la mémoire de la shoah en Ukraine comme ils s’en prennent aux crimes de Staline en Russie. Cette guerre est un esprit de revanche qui voudrait renvoyer l’Europe aux heures les plus sombres des empires».