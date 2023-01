Cristiano Ronaldo attend que Lionel Messi passe une journée en famille dans un parc d’attractions

Le couple a passé une journée en famille avec les enfants du footballeur au parc à thème «Riyadh Winter Wonderland».

La famille de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a profité de la journée pour découvrir l’un des endroits les plus touristiques et saisissants de Riyad.

Comme l’influenceuse l’a partagé sur son compte Instagram, le couple et quatre des cinq enfants du footballeur, tous sauf Bella Esmeralda, ont profité d’une journée au parc d’attractions Riyadh Winter Wonderland.

«Riyad, comme tu es belle», a écrit Georgina avec dix photographies qui capturent certains des moments les plus marquants de la journée.

Qu’il s’agisse d’un instantané de famille au bord d’un petit lac ou de montrer l’un des enfants en train de faire un tour sur un carrousel à cheval, la publication montre clairement quelle belle journée ils ont tous passée ensemble quelques jours seulement après les débuts de Cristiano avec Al Nassr dans un match amical contre le PSG de Messi, Mbappé et compagnie.

Le Riyadh Winter Wonderland est un parc à thème qui propose, selon son site Internet, plus de 80 jeux et expériences différents. En fait, sur les photographies de Georgina, vous pouvez voir l’une des principales attractions en arrière-plan : les montagnes russes Sky Loo.

Il y a aussi des stands de tir, des endroits pour manger et prendre des photos avec des personnages comme Hulk ou Spiderman.

Ses attractions comprennent également des chaises volantes à haute altitude, des bras mécaniques, des roues volantes ou, pour les plus jeunes, des autos tamponneuses ou des montagnes russes moins intenses. Le prix des billets varie entre 8,50 et 13,50 euros (35-55 riyals saoudiens à changer).

A 15 minutes de chez vous

La famille de Cristiano Ronaldo et tout son entourage résident depuis leur arrivée en Arabie saoudite à l’hôtel Four Seasons, situé dans la Kingdom Tower, la cinquième plus haute tour du pays.

Dans l’établissement, ils ont réservé deux étages entiers avec dix-sept chambres au total. Un investissement résidentiel d’une durée en principe d’un mois pour lequel environ 300 000 euros seront dépensés.

De votre hôtel au parc d’attractions, il n’y a que 9,5 kilomètres à vol d’oiseau. Environ 17 minutes en voiture, une distance relativement courte considérant que la superficie de Riyad est de 1 554 kilomètres carrés.