Coupe du monde 2022 : Shakira ne chantera pas à la cérémonie d’ouverture

Neymar et Messi sont amis et leur bonne entente va au-delà de leur club, le Paris Sant Germain. Désormais, ils sont rivaux, puisque l’un tentera de gagner la Coupe du monde avec le Brésil et l’autre avec l’Argentine.

Neymar, dans une interview au journal The Telegraph, a déclaré qu’il se «sent bien physiquement. Je suis content, je passe un très bon moment au club, donc je me sens bien préparé». La star brésilienne a également reconnu à propos de la Coupe du monde qu’entre eux, ils en parlent beaucoup.

«Parfois, on évoque la possibilité de se rencontrer en demi-finale ou en finale. Je dis à Messi que je vais être champion et Je vais le battre et nous nous sommes amusés», a déclaré Neymar.

Neymar, 30 ans, arrive au Mondial en pleine forme après un excellent début de saison avec le PSG. Il a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.