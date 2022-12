Coupe du monde 2022 : l’Uruguay s’impose contre le Ghana mais est éliminée

Grâce à un but dans le temps additionnel, la Corée du Sud est parvenue à arracher la victoire face aux Portugais (2-1) et elle disputera les 8es de finale, comme sa victime du jour.

Pourtant, les Portugais avaient ouvert le score par Horta dès la 5e minute de jeu, mais la formation asiatique avait égalisé vingt minutes plus tard par Young-gwon. En seconde période, malgré plusieurs opportunités, Heung-Min Son et ses partenaires ne parvenaient pas à inscrire le but vainqueur.

Jusqu’aux arrêts de jeu et une géniale inspiration du joueur de Tottenham qui servait sur un plateau son partenaire Hwang Hee-Chan, auteur du but de la délivrance à la 91e minute (2-1) pour qualifier les siens. Malgré cette défaite, le Portugal finit en tête du Groupe H et jouera son 8e de finale mardi prochain.