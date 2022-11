Coupe du monde 2022 : la liste des 26 joueurs du Portugal

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, vient de dévoiler à son tour la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar. Le Portugal est dans le groupe H avec l’Uruguay, le Ghana et la Corée du sud.

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma);

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Milieux : João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Real Betis);

Attaquants : André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

