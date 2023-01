Coupe du monde 2022 : grosse sanction pour Emiliano Martinez après la finale France-Argentine

Les provocations d’Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but face aux Bleus durant la finale de la Coupe du monde a incité les instances à réagir. Les règles au sujet des penaltys devraient en effet être rapidement modifiés.

Emiliano Martinez est dans le viseur des instances dirigeantes. La FIFA a ainsi récemment annoncé l’ouverture du procédure contre les joueurs argentins «pour de potentielles violations des articles 11 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (Incorrection des joueurs et officiels) du Code Disciplinaire de la FIFA» lors de la finale de la Coupe du monde face aux Bleus.

Auteur d’un geste obscène sur l’estrade du Stade Lusail avec le trophée du meilleur gardien puis coupable de plusieurs attaques dirigées vers Kylian Mbappé, le portier argentin est forcément visé.

Mais le portier d’Aston Villa semble également avoir choqué certains membres de l’International Football Association Board, en charge des lois du jeu.

A en croire le Sun, la prochaine assemblée générale de l’IFAB, en mars prochain, pourrait en effet revoir certaines règles concernant les penaltys, estimant que les gardiens de but ne devraient pas pouvoir distraire les tireurs avant leur tentative.

Il s’est chié dessus

Lors de la séance de tirs au but qui avait scellé la victoire de l’Argentine face aux Bleus, Emiliano Martinez s’était employé à déstabiliser ses vis à vis, faisant attendre une éternité Kingsley Coman en parlant à l’arbitre ou en lui demandant de vérifier la position du ballon sur le point puis en envoyant le ballon loin d’Aurélien Tchouameni.

«Je savais que le garçon allait être nerveux. J’ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est chié dessus», avait-il expliqué par la suite.

Les agissement d’Emiliano Martinez ne sont pas passés inaperçus et l’IFAB a donc décidé de sévir en changeant les règles. Un coup dur pour le gardien champion du monde.