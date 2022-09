Coup dur pour Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat envoie un message à ses fans

La United States Football League (MLS) a ouvert une enquête sur un incident survenu lors du DC United et de l’Inter Miami (2-3) ce week-end.

Le joueur de DC United, Taxi Fountas, a été accusé d’avoir offensé l’un des opposants, Damiam Lowe, avec le mot «nègre/noir», considéré comme gravement insultant aux Etats-Unis. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a eu une mésentente entre les deux joueurs à la 62e minute, avec des bousculades dans le mélange, après que le Jamaïcain Lowe n’ait pas aimé un marquage agressif du Grec.

L’arbitre Ismail Elfath a ensuite arrêté le jeu et s’est entretenu avec les deux capitaines d’équipe, puis les deux entraîneurs qui se connaissent bien : Wayne Rooney et Phil Neville sont intervenus. Du côté de l’Inter Miami, il a même été question d’un départ du terrain, mais le match a continué et Rooney a même fini par retirer plus tard Fountas, qui a même marqué un but entre-temps. Rooney a ensuite été félicité par Neville, qui a déclaré qu’il avait plus de respect pour lui maintenant que pour n’importe quel but qu’il avait jamais marqué.