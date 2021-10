Barcelone en chute libre : la décision de la Liga qui complique Joan Laporta

La Royal Society a la cinquième limite salariale la plus élevée de la Ligue avec 127,704 millions d’euros, un montant qui dépasse de 27 millions d’euros le plafond rendu public par Laliga en novembre de l’année dernière et qui s’établissait alors au club txuri urdin comme la huitième limite la plus élevée du championnat.

Mis à part les trois nouveaux promus, le Real est la deuxième équipe qui a le plus progressé derrière le Real Madrid, qui a vu son plafond salarial augmenter de 270 millions pour atteindre 739.163 millions, sept fois plus qu’un FC Barcelone qu’il dégringole de 382,71 millions à 97,942 millions.

Ces 127 millions, c’est le montant maximum que le Real peut consacrer aux salaires des joueurs et du staff technique (Inscriptible Squad), mais aussi dans la filiale, la carrière et les autres sections du club (Squad non inscriptible), ce qu’il ne fait pas. signifie que vous devriez les dépenser en totalité. En fait, le Real est loin de pouvoir atteindre ce montant.

Les notions incluses dans le plafond des coûts du personnel sportif enregistrable et non enregistrable sont, selon LaLiga, les salaires fixes et variables, la sécurité sociale, les primes collectives, les frais d’acquisition (y compris les commissions des agents) et les amortissements (montant d’achat des joueurs facturés annuellement en fonction du nombre d’années du contrat du joueur).

Le plafond salarial est calculé en fonction des revenus de chaque club. A ceux-ci sont actualisés les frais généraux et l’encours de dette attendus au cours de la saison.

Les limites salariales des clubs de LaLiga

1 Real Madrid 739.2 | 473,3

2 Séville 200.4 | 183,3

3 Atlético de Madrid 171,6 | 217.3

4 Villarreal 159,3 | 142,9

5 Real Sociedad 127,7 | 95,2

6 Club d’athlétisme 111,8 | 110.7

7 Barcelone 97,9 | 347.1

8 Espanyol 77.8 | 44,7 (+)

9 Bétis 70,8 | 66,3

10 Celtique 65,5 | 65,1

11 Getafe 64,5 | 52.3

12 Osasuna 56,2 | 45,7

13 Grenade 53,5 | 56,8

14 Majorque 46,1 | 18,6 (+)

15 Cadix 45.4 | 39,9

16 Alaves 42,8 | 39,4

17 Rayo Vallecano 41,8 | 15,7 (+)

18 Elche 41,5 | 32,2

19 Ascenseur 32.1 | 36,5

20 Valence 30.9 | 93,1