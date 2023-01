Côté famille de Gareth Bale : marié à Emma Rhys-Jones et avec une famille politique compliquée

Le footballeur gallois a annoncé sa retraite du football professionnel et a adressé un message de remerciements à ses proches.

Gareth Bale a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite du football professionnel, à l’âge de 33 ans et après une longue carrière qui a inclus cinq ligues de champions et 3 ligues, ainsi que d’autres titres tels que le trophée du meilleur joueur de la Premier League.

Dans les adieux qu’il a communiqués sur les réseaux sociaux, il n’a pas oublié ses proches et leur a adressé un message de remerciement : «A ma femme et mes enfants, votre amour et votre soutien m’ont aidé à aller de l’avant. Tu as été à mes côtés à travers tous les hauts et les bas, me gardant ancré. Tu m’inspires à être meilleur et à te rendre fier.

L’ancien footballeur du Real Madrid est marié à Emma Rhys-Jones, avec qui il sort depuis près de deux décennies. Emma a grandi à Llanishen, au nord de Cardiff et à seulement quelques kilomètres de la maison familiale du joueur.

Ils ont commencé à se fréquenter au début des années 2000 alors qu’ils étudiaient à la Whitchurch High School, mais ce n’est qu’à l’été 2016 qu’ils ont annoncé leurs fiançailles : «Elle a dit oui ! C’est un week-end d’anniversaire que je n’oublierai pas», a déclaré Bale sur les réseaux sociaux en juillet il y a près de sept ans.

Ils se marieraient trois ans plus tard, le 20 juin 2019. Ils l’ont fait lors d’une cérémonie intime à Majorque avec de grandes mesures de sécurité et seulement quelques dizaines d’invités, mais à ce moment-là, ils avaient déjà reporté le mariage jusqu’à trois fois en raison de conflits existants dans la famille Rhys-Jones.

En fait, Bale est venu rompre avec eux en raison des graves problèmes dans lesquels ils étaient impliqués . Les grands-parents d’Emma ont été impliqués dans une guerre contre la drogue lorsqu’une valise de cocaïne et d’argent a disparu de leur maison, sa voiture a été incendiée ainsi que deux autres véhicules d’Annabella Williams, tante de la femme de Gareth.

En revanche, un oncle d’Emma a fait face à la justice lorsque les autorités ont trouvé 70 000 euros dans la cheminée de sa maison, et Martin, le beau-père de Bale, a été condamné à de la prison pour escroquerie mondiale.

Au printemps 2017, ils ont été contraints d’annuler leur relation pour la première fois, prétendument à cause d’un cousin d’Emma. Et c’est que la famille a été menacée par un gang de trafiquants de drogue qui aurait placé des engins explosifs dans les voitures et les maisons de la famille par cette cousine qui avait en sa possession une valise avec de la drogue, des bijoux et de l’argent du groupe criminel et s’était enfuie vers Malaisie. De plus, en novembre de cette année-là, le petit ami de Katie, la petite sœur d’Emma, a été retrouvé mort.

Au printemps 2018, ils ont de nouveau reporté le grand jour, mais tout semblait prêt pour célébrer le mariage dans un château en Toscane à l’été de la même année. Cependant, les problèmes de Gareth avec son beau-père Martin ont entraîné un autre report.

Et c’est que quelque temps après avoir reçu sa peine de prison aux États-Unis pour escroquerie, il leur aurait soi-disant demandé d’attendre jusqu’à ce qu’il ait purgé six ans de prison pour qu’il puisse se rendre au mariage, mais ils ont finalement décidé de célébrer le mariage sans lui un année plus tard.

Parents de quatre enfants

Gareth Bale et Emma Rhys-Jones sont les parents de quatre enfants. La première, Alba Violet, est née au Pays de Galles en octobre 2012. Nava Valentina viendrait au monde en mars 2016, Axel est né en mai 2018 et le petit Xander a fait de même en juillet 2021.

Maintenant, tous vont commencer une nouvelle vie, même si pour le moment on ne sait pas où ils le feront. La famille a passé une bonne partie de sa vie loin de son Pays de Galles natal, d’abord à Londres, puis à Madrid et à Los Angeles, mais dans leur pays, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour entamer cette nouvelle phase.

Et c’est que Bale et sa famille ont un manoir d’une valeur de 4,6 millions d’euros avec une vaste extension de terrain dans laquelle l’ancien footballeur a construit un petit parcours de golf avec des répliques de trois des trous les plus connus du sport : le 17 de TPC Sawgrass, 11 d’Augusta National et le Postahe Stamp du club Royal Troon.