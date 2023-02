Côte d’Ivoire : «Un riche homme atteint du VIH m’a proposé 50 Millions pour…», Christina DJ

La chanteuse Christina DJ, récemment invitée à l’émission «Willy à la Descente» de Life Radio, première femme à s’etre imposée dans le mouvement Coupé-décalé, a fait une révélation bouleversante sur sa vie.

Après quelques singles tels que «Sagesse» et «Hommage à Didier Drogba», la jeune femme a complètement disparu de la scène musicale. Christina DJ a fait une grosse révélation sur une expérience qu’elle a vécu au moment ou elle était en vogue.

«Après un spectacle un soir au début de ma carrière, on m’a fait savoir qu’un Boss qui apprécie ma musique voulait me voir. C’était un riche homme d’affaire étranger. On me conduit au Golf Hôtel où il logeait.

Dans nos échanges, Le Monsieur me confie et me dit clairement qu’il est séropositif. Il me propose de passer la nuit avec lui, moyennant la somme de 50 Millions. Pendant qu’on parlait, il a présenté une mallette de liasse de billets de banque.

Et m’a dit: “Certaines femmes du show biz ont accepté la proposition, je ne comprends pas pourquoi tu es réticente.” J’étais tellement choquée, je lui ais dit catégoriquement non, et j’ai claqué la porte et je suis partie», a laissé entendre Christina DJ.