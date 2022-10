Côte d’Ivoire : «Sans langue de bois, Didier Drogba est…», Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF

Cristiano Ronaldo a avoué pourquoi il a quitté le Real Madrid pour la Juventus : «Si c’était pour de l’argent, en Chine, ils m’ont offert cinq fois plus».

Il y a eu neuf saisons avec 16 titres pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Un cycle historique et unique pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans l’un des clubs les plus importants du monde.

Cependant, l’attaquant portugais s’est fatigué, a dit au revoir sans trop d’explications et est parti pour la Juventus, qui a payé 112 millions d’euros pour le signer.

Jusqu’à ce qu’il rompe son silence dans une interview qu’il a accordée au magazine français France Football : il a visé le président Florentino Perez.

«Je sentais qu’à l’intérieur du club, je n’étais plus considéré comme je l’étais au début. Les quatre ou cinq premières années, j’avais le sentiment d’être Cristiano Ronaldo. Puis moins. Et le président me regardait comme si je n’étais plus. indispensable. Florentino Pérez ne m’a jamais regardé que comme une relation d’affaires. Ce qu’il m’a dit n’est jamais venu du cœur», a déclaré Ronaldo, qui a ajouté que sa décision n’avait pas été prise en raison du départ de l’entraîneur Zinedine Zidane, mais que «c’était un de ces petits détails qui confirmaient ce que je pensais de l’équipe du club.»

Cristiano Ronaldo a clairement indiqué que la fin de son cycle au Real Madrid n’avait pas grand-chose à voir avec l’argent.

«Quand il y avait des rapports que je voulais partir, j’avais l’impression que le président ne m’arrêterait pas, j’ai réfléchi à cette situation. Si j’étais parti pour une question d’argent, je serais allé en Chine, qui m’en offrait cinq fois plus. Je ne suis pas venu à la Juve pour de l’argent, j’ai gagné la même chose à Madrid, encore plus. La différence, c’est que la Juve me voulait vraiment. Ils me l’ont dit. Ils me l’ont prouvé», a déclaré Ronaldo.

