Côte d’Ivoire : «Quand DJ Arafat n’était pas encore enterré, Carmen Sama a…», Tina Glamour

Mauricio Pochettino répond encore une fois à cette question. Muet depuis son départ du PSG, l’entraineur argentin fait une sortie publique dans une interview accordée à InfoBae.

Lors de cet entretien, Pochettino a touché plusieurs sujets dont le fait de jeu majeur lors du match retour des 8ès de finale entre le Real Madrid et le PSG au Santiago Bernabeu le 9 mars dernier.

C’est ce but qui a relancé les Merengues et Benzema a été en duel avec Donnarumma avant de marquer. Ayant mis l’accent sur une erreur d’arbitrage en évoquant une faute, Mauricio Pochettino, des mois plus tard, ne change pas de discours et confirme qu’il y avait bel et bien faute.

«Dans le football, certaines choses se produisent et vous ne pouvez pas les contrôler. La faute de Benzema sur Donnarumma était réelle et si elle avait été revue par le VAR, aujourd’hui nous serions en train de parler de l’élimination du Real.

C’était un déclencheur qui leur a donné beaucoup de foi, une énergie différente sur leur terrain, et logiquement nous avons ensuite fait quelques erreurs, mais c’est le football», a-t-il déclaré.