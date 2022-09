Côte d’Ivoire : «Pourquoi j’ai chanté pour Assimi Goïta…», Aicha Koné

Kim Kardashian et Scott Disick font face à un procès de 40 millions de dollars. Les deux célébrités ont fait la promotion de prix de luxe sur Instagram, ce qui a donné lieu à une fausse affaire qui a été organisée comme une arnaque.

Selon les règles du jeu, tous ceux qui ont participé, donnant de l’argent en échange d’un billet, pouvaient gagner des vols en première classe vers Los Angeles, des nuits à Beverly Hills et 100 000 dollars. Selon TMZ, Curated Businesses était la société qui a promu l’escroquerie présumée. Cependant, ils commentent qu’ils ont eu des gagnants légitimes et peuvent le prouver avec des documents.

Selon les informations sur leur site Web, la société est enregistrée en Australie et «sont approuvées et conformes par le gouvernement australien. Comme l’exige la loi australienne, nous retenons également les services d’un scrutateur indépendant pleinement qualifié pour superviser le tirage au sort». Curated Businesses a fait valoir que les personnes qui ont participé et qui n’ont rien gagné ont intenté une action en justice contre Kim Kardashian et Scott Disick.

Ils ont été «envahis par des centaines d’annonceurs, dont certains sollicitent des contenus potentiellement offensants et indésirables de la part des plaignants». Selon les informations présentées, Scott Disick a agi en tant qu’organisateur de la loterie , tandis que des célébrités telles que Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner et Kylie Jenner, avaient pour tâche de promouvoir le concours et d’amener leurs followers dans les réseaux à participer. Le procès vise à obtenir 20 millions de dollars de Kardashian et Disick.