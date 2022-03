Côte d’Ivoire : Olivia Yacé fait une révélation sur Didier Drogba

Après sa belle performance à Miss Monde, la reine de la beauté ivoirienne Olivia Yacé, a exprimé sa fierté d’être considérée comme une référence à l’instar de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

La belle Olivia Yacé a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde qui a eu lieu le 16 mars 2022 à Porto Rico.

En effet, la reine de la beauté ivoirienne a décroché la place de 2e dauphine, ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde. Depuis l’existence de ce concours en 1951, c’est la toute première fois qu’une Ivoirienne, et même une africaine francophone atteint ce niveau de la compétition.

Depuis lors, Olivia Yacé reçoit de nombreux messages de félicitations. Pour certains, elle est aujourd’hui une fierté nationale tout comme l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

«OLIVIA YACÉ devient comme DIDIER DROGBA. Parfois, le professionnalisme, le talent ne suffisent pas pour gagner une compétition. Mais certaines personnes s’illustrent de manière exceptionnelle et hissent au plus haut sommet le nom de leur pays.

C’est le cas aujourd’hui pour Olivia Yacé. À nos yeux, tu deviens comme DROGBA. Merci d’avoir brandi aussi dignement le drapeau Ivoirien, nous sommes fiers de toi. Et comme DROGBA, tu resteras à jamais gravée dans les archives mondiales de vos disciplines respectives et dans les mémoires», a écrit DJ Lewis sur sa page Facebook.

«Il y a dans la vie des icônes, des porteurs. Il ne faut pas les jalouser. La vie est ainsi faite. On s’en fout d’une chose pendant des années. Et puis un jour, ces hommes étoilés apparaissent sur la scène de l’insignifiant et ce qui passait inaperçu devient subitement l’objet de toutes les attentions.

Qui connaissait élections de miss monde en Côte d’Ivoire ici? Qui s’occupait d’élections à la Fédération Ivoirienne de Football ? Il y a des hommes comme ça. Oui oui. Il y a des hommes comme ça», déclare l’avocat de Charlés Blé Goudé, Me N’Dry Claver.

De son côté, Olivia Yacé dit être fière d’être considérée comme une référence à l’image de Didier Drogba.

«Je suis fière, je suis honorée. Je pense que c’est quelque chose de très grand pour moi, et je ne peux qu’être fière, parce que moi, je fais partie de ces personnes qui utilisaient toujours le nom de Didier Drogba comme référence. Et de savoir qu’Olivia Yacé est aujourd’hui une référence, ça me touche énormément. Je suis bénie», a-t-elle indiqué dans une interview accordée à Brut Côte d’Ivoire.