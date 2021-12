Côte d’Ivoire : Olivia Yacé a été testée positive au Covid-19

Les choses se compliquent pour Olivia Yacé, sacrée Miss Côte d’Ivoire 2021, qui normalement doit prendre part à la finale de Miss monde prévue pour ce jeudi 16 décembre à Porto Rico.

Cependant, l’on apprend que la reine de la beauté ivoirienne, principale favorie de cette compétition, aurait été testée positive à la Covid- 19, ce qui compromet sa participation à ce prestigieux concours.

«On vient de m’informer que notre Miss Côte d’Ivoire serait positive à la Covid- 19 alors qu’hier, on l’avait testée, il n’y avait pas de problème. Il y a plusieurs jeunes dames qui ont été éliminées, les plus solides comme celles de la Côte d’Ivoire, de l’Inde. Il semblerait qu’ils veulent une blanche à la place.

Donc il y a toute une magouille qui est en train d’être montée. Il y a une cabale qui se monte. Olivia va être retestée demain (ce jeudi) en espérant que ça ne soit pas le même résultat», alerte une proche de la Miss Côte d’Ivoire 2021, rapporte Afrique-sur7.

Au moins 7 pays sont concernés par des cas de Covid-19. Il s’agit des Miss de l’Ouganda, la Tanzanie, la Guinee bissau, l’Indonésie, d’Inde, du Cameroun et de la Cote d’Ivoire.

Mais selon un membre du COMICI, il faut garder espoir. «Elle (Olivia Yacé) ne pleure pas du tout. Elle est solide dans la tête. Je suis en contact direct avec elle. Rien ne dit qu’elle est hors compétition. Elle est juste en isolement suite à son test de ce matin (mercredi).

Alors un peu de calme. Il y a un véritable cluster dans l’organisation. En plus des 7 filles, il y aurait des membres du comité Miss Monde et non des moindres qui sont infectés aussi», tente de relativiser notre source.