Côte d’Ivoire : «Ne donne pas à un homme tout ce qu’il veut, parce que…», Coach Hamond Chic

Ce samedi 6 août, Lionel Messi a marqué un but magnifique à Clermont (5-0), avec un revenu acrobatique. Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, n’a pas du tout été impressionnée.

Ainsi, plusieurs supporters de l’OM ont rapidement posté des vidéos du retourné d’Arkadiusz Milik contre Metz l’an passé, en soulignant que le but du Polonais n’avait pas eu un tel écho, alors qu’il est probablement plus joli.

Mais surtout, ce sont les fans de Cristiano Ronaldo qui ont vite réagi, et notamment l’une des supportrices n°1 du Portugais, sa propre sœur. Ainsi, Katia Aveiro a applaudi une publication sur Instagram qui comparait le retourné de Messi avec celui de Cristiano Ronaldo contre la Juventus en Ligue des champions, avec le Real Madrid.

Le commentaire de Katia Aveiro, la soeur de Cristiano Ronaldo, sur cette publication démontant le retourné acrobatique de Leo Messi. 👀 pic.twitter.com/FLIoi0zxeb — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2022

Il est vrai que le but de Ronaldo est nettement plus beau que celui de Messi. Le Portugais va chercher le ballon beaucoup plus haut, sans contrôler de la poitrine, et sans poser ses mains sur le sol lorsqu’il bascule vers l’arrière.

Pour autant, il n’y a rien d’infâmant pour Messi, puisque ce n’est pas une découverte que son rival le surpasse largement en termes de détente verticale et de puissance physique. Ce qui n’empêche pas les deux hommes d’être au coude à coude lorsqu’il s’agit d’empiler les buts et les trophées…