Côte d’Ivoire : le compte Instagram d’Emma Lohoues supprimé !

Shakira s’apprête à vivre l’une des plus belles étapes de sa vie en oubliant Piqué, car désormais elle est associée à un homme plus jeune qui pourrait être sa nouvelle idylle.

Ils assurent que la chanteuse après la controverse de sa séparation d’avec Piqué créera de nouveaux succès musicaux et même un partenaire sentimental.

En juin dernier, Shakira avait annoncé sa séparation d’avec Piqué sans donner plus de détails à ce sujet. Cependant, au fil du temps, les véritables raisons qui ont conduit le couple à se séparer sont apparues, dévoilant le footballeur comme un homme infidèle qui présume déjà sa nouvelle petite amie.

Shakira fera ses débuts avec un homme plus jeune

Shakira s’apprête à donner une nouvelle chance à l’amour après avoir subi la tromperie de Piqué, car selon le voyant Farath Coronel, la chanteuse envisage de reconstruire sa vie amoureuse. De plus, la Colombienne reviendra avec de grands succès comme avec lesquels elle a été si reconnue dans le passé.

«Shakira va se réinventer, elle reviendra en tant que grande , en tant que star internationale qu’elle est, la tête haute pour défendre sa position sur la scène musicale qui lui a tant coûté pour gagner», a avoué la voyante à TVyNovelas.

Concernant sa vie amoureuse, il a été dit que : «Une nouvelle relation s’annonce pour elle, on la verra avec une personne un peu plus jeune qui lui redonnera l’enthousiasme et l’envie d’aimer à nouveau et surtout, la comblera d’attention et d’affection.»