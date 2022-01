Côte d’Ivoire : la grosse confidence de Chouchou Salvador sur Ariel Sheney !

Chouchou Salvador a fait des révélations assez surprenantes sur son ex-compagnon de la Yorogang, Ariel Sheney. Le chanteur de coupé décalé a dit qu’il n’est plus proche de l’auteur de la célèbre chanson «Amina».

Les deux chanteurs coupé decalé Ariel Sheney et Chouchou Salvador étaient autrefois très proches. Ils étaient tous les deux membres de la Yorogang de feu DJ Arafat.

Mais aujourd’hui, il y a plus d’amitié entre ces deux anciens poulains du Daishi. C’est en tout cas, ce qu’a laissé entendre le deuxième cité lors de son passage à l’émission Showbuzz diffusée sur la chaîne NCI.

En effet, Chouchou Salvador, auteur du titre «Ça me fait» qui a connu un véritable succès dans ce mois de décembre, a fait savoir que son binôme d’autrefois lui a tourné le dos pour des raisons qu’il ignore.

«J’étais beaucoup proche d’Ariel, ce n’est plus le cas. Jusqu’à présent je ne comprends pas mon môgô (ami). J’ai pris le nom d’Ariel pour charger. Je me considérais comme son frère, pas simple ami, mais frère. Mais il m’a montré que ce n’était pas réciproque, qu’on n’a pas la même vision… Je me dis que lorsqu’on est frère, on doit pouvoir se serrer les coudes. Je lui écris, il ne me répond pas. J’ai un pote à moi avec qui j’ai grandi, Yann, c’est mon gars sûr qui me disait : “C’est ton gars, il faut le comprendre, certainement qu’il n’a pas le temps”. Après, quand c’est devenu de la foutaise, lui-même me dit : “Après, il ne faut pas trop te ridiculiser devant le gars. C’est comme si tu fais du forcing», a indiqué Chouchou Salvador.

Poursuivant, le jeune chanteur, qui a été révélé au grand public grâce au titre «Aréguédé», enregistré en featuring avec feu DJ Arafat, a fait savoir qu’il a sollicité Ariel Sheney pour une collaboration, mais ce dernier a complètement ignoré sa demande.

«Je lui ai dit : “Ariel est-ce qu’on peut collaborer sur un projet ? Actuellement, c’est glizior* (ça ne va pas), mon cocotier est penché. Je dépense trop. La façon dont toi aussi ton cocotier était penché, je n’ai pas regardé l’homme, j’ai regardé Dieu, pardon, faisons un feat. Tu es avec une maison de prod, je vais composer un projet que je vais te donner et sur lequel moi je passe en feat. Et quand ta structure va lancer, il y a forcément une structure qui va me contacter à qui je dirai que je m’autoproduis en espérant qu’elle me fasse signer “. Il m’a dit qu’il n’y a pas de problème jusqu’aujourd’hui on est resté dedans», a-t-il expliqué avec regret.