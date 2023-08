Côte d’Ivoire : «Je suis 100 fois plus attirée par un homme qui s’intéresse à…», Emma Lohoues

Toujours célibataire, l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues partage sur Snapchat les critères clés qu’elle recherche chez l’homme de ses rêves, en mettant en avant les valeurs qui lui tiennent profondément à cœur.

Malgré les nombreux compliments sur sa beauté, Emma Lohoues sait déjà qu’elle est belle. Cependant, ce n’est pas ce qu’elle recherche. Parmi les multiples déclarations d’amour qu’elle reçoit, la magnifique influenceuse privilégie ceux qui s’intéressent sincèrement à ses projets et à sa vie.

«C’est 100 fois plus attirant qu’un homme qui s’intéresse à ta vie, à tes projets, etc. et qui est à l’écoute, qu’un homme qui te dit “t’es trop belle” toutes les 5 minutes. Frère, on s’en fiche», s’est-elle exprimée.

Ce message est inestimable, car pour partager sa vie avec l’influenceuse, l’homme doit refléter des valeurs essentielles, telles que l’écoute mutuelle, la compréhension, l’effort et un engagement authentique, qui sont chères à son cœur. Emma Lohoues ne recherche pas de simples compliments superficiels à son égard.