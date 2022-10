Comment savoir si un homme est infidèle ? 5 signes qui le trahissent

Parfois, être si proche de notre partenaire ou vivre avec lui depuis si longtemps ne nous permet pas de voir clairement qu’il pourrait nous tromper. Personne ne veut être dans cette situation dans laquelle il est clair pour tout le monde qu’ils nous peignent les cornes et nous sommes les derniers à le découvrir. Nous avons donc compilé 5 signes clairs que votre partenaire vous trompe, selon certains experts.

Comment savoir si votre partenaire vous trompe ?

Signaux #1

Ils mentent pour dissimuler leur infidélité et il se met sur la défensive lorsque vous le surprenez en train de mentir. Et cela s’explique très facilement, car vous attaquer sera toujours le meilleur moyen de vous défendre. C’est pourquoi si vous voyez un homme se mettre en colère lorsque vous le surprenez en train de mentir ou que vous le confrontez, c’est qu’il est possible qu’il vous trompe

Signaux #2

Ses réponses sont courtes et sans détails. Quand vous lui demandez où il était, comment il était ou ce qu’il faisait de son temps, il répond simplement, eh bien, avec des amis ou rien. Eh bien, il ne veut pas vous donner de détails et ensuite le prendre dans une incohérence. Le pire de tout, c’est qu’ils se fâchent ou deviennent agressifs si vous essayez d’approfondir le sujet.

Signaux #3

Il ne veut pas de photos publiques avec vous ou vous a bloqué de ses publications. Une personne infidèle est capable de mettre des prétextes sans fin pour vous faire sortir de ses réseaux sociaux ou de faire n’importe quelle astuce technologique pour que vous ne connaissiez pas sa vie sociale et avec qui elle interagit sur le web. Eh bien, il est clair qu’il communique via ces sites avec d’autres personnes, qu’il ne veut pas que vous rencontriez.

Signe #4

Mettre son téléphone portable en mode avion lorsqu’il est avec vous ou avoir deux téléphones portables est un signe clair qu’il ne veut pas que des messages arrivent lorsqu’il est avec vous, et cela peut être dû au fait que le contenu des SMS ou des appels provient d’un tiers en discorde. Et si au passage il ne vous laisse pas seul avec son portable ou s’en occupe trop, il vaut mieux que vous sachiez que cet homme vous trompe .

Signe #5

Il change soudainement d’apparence physique et passe maintenant plus de temps au gymnase ou ailleurs qu’avec vous. Il a également commencé à rencontrer de nouvelles personnes et à avoir plus d’amis. Et c’est peut-être maintenant qu’il veut mieux regarder sa nouvelle conquête.

N’oubliez pas que ces signes font partie des milliers d’indices qu’une personne infidèle peut faire pour tenter de cacher une infidélité. Si vous pensez que votre partenaire vous trompe, consultez un spécialiste pour obtenir de l’aide.