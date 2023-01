Comme un vrai roi ! L’accueil qu’a eu Lionel Messi en France (photos)

Après avoir passé les vacances et quelques jours de plus en Argentine avec Antonela Roccuzzo et toute sa famille, Lionel Messi a retrouvé ses coéquipiers à Paris. Leo a repris l’entraînement avec l’esprit fixé sur tout ce qui allait arriver pour le Paris Saint-Germain.

Lionel vient d’avoir remporté sa première Coupe du monde jusqu’à présent dans sa carrière, augmentant le record de son pays natal, l’Argentine.

Mais, alors qu’il se détendait et prolongeait ses festivités, ses coéquipiers s’entraînaient depuis quelques semaines maintenant et le jour de son retour ils le lui ont fait savoir.

Le capitaine de l’équipe argentine de football est arrivé dans une camionnette grise dans les installations du PSG et après avoir effectué quelques petits déplacements, il a rejoint sa première séance d’entraînement officielle avec le Paris Saint-Germain Football Club. Où ses collègues et managers l’ont reçu avec des applaudissements chaleureux et bruyants accompagnés d’un prix.

A l’entraînement ce mercredi, les joueurs de l’équipe de France se sont alignés sur deux lignes sur les côtés pour que Lionel passe par l’axe et puisse ainsi l’applaudir. Après cela, il a reçu un cadeau en forme d’hommage pour avoir remporté le championnat du monde avec l’Argentine au Qatar.

En quelques minutes, la réception de La Pulga par le PSG est devenue virale et a suscité des milliers de commentaires divers complimentant les deux parties.

Mais, il a aussi eu des commentaires qui montraient du mécontentement considérant que Lionel Messi faisait partie de ceux qui ont quitté la France à la deuxième place de la Coupe du monde.

Quand Lionel Messi rejouera-t-il ?

Il est plus que clair que Lionel Messi a déjà toute sa tête sur ce qui s’en vient pour le Paris Saint-Germain en matière professionnelle et sportive. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il puisse bientôt revenir sur le terrain de jeu avec le maillot numéro 30 bien connu.

Bien que ce ne soit pas officiel, c’est une réalité que le natif de Rosario, en Argentine, ne sera pas présent lors de la prochaine rencontre que le PSG a en raison de la proximité des jours. Mais il le fera quand ils affronteront Angers en Ligue 1 mercredi prochain.