Chris Rock brise le silence sur Will Smith : «Ce connard m’a frappé parce que…»

L’humoriste a de nouveau évoqué l’acteur qui l’a frappé lors du dernier volet de l’Académie d’Hollywood.

Au cours des derniers mois, il a été spéculé que la relation entre Will Smith et Chris Rock s’améliorerait après les excuses publiques du mari de Jada Pinkett, mais les récentes déclarations du comédien ont suscité la controverse sur les réseaux sociaux, alors qu’il attaquait le protagoniste de «Le Prince de Rap» : «Ce connard m’a frappé pour une blague stupide»

Après l’épisode intitulé «slapgate», dans lequel Will Smith a giflé Chris Rock dans le cadre des derniers Oscars, les deux parties se sont montrées avec des positions différentes, alors que l’acteur cherche à réorienter sa carrière, l’humoriste n’en finit pas de pardonner à son agresseur.

Dans le cadre de sa tournée en Angleterre avec Dave Chappelle, Chris Rock a fait un commentaire très dur lors de son show de stand-up et devant une salle comble, l’humoriste a assuré : «Ce connard m’a frappé pour une blague stupide. C’était l’une des plus belles blagues que j’ai faites de ma vie.»

Chapelle lui-même a conclu à ce sujet: «Will s’est déguisé en quelqu’un de parfait pendant 30 ans et, tout à coup, a arraché le masque et nous a montré qu’il est tout aussi désagréable que nous tous. Et au-delà des conséquences de ce qu’il a fait, j’espère juste qu’il ne remettra pas ce masque et laissera respirer son vrai visage.»

A noter que ce n’est pas la première fois que l’humoriste fait référence au protagoniste de «I am Legend». Après que Smith ait mis en ligne une vidéo s’excusant de ce qui s’est passé, Rock a profité d’une de ses émissions pour lui répondre en soulignant :

«Tout le monde essaie d’être une putain de victime. Et si tout le monde se dit victime, alors personne n’écoutera les vraies victimes (…). Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage.»