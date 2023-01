Choquant! Découvrez la collection de voitures d’un million de dollars de Lionel Messi (photos)

Lionel Messi est l’une des célébrités les plus aimées au monde, tout cela grâce à la grande carrière qu’il a construite depuis son plus jeune âge et à la famille qu’il a réussi à former avec Antonela Roccuzzo. La vérité est que, petit à petit, des informations sur sa fortune fuient. Et maintenant il est temps de voir la collection de voitures du numéro 30 du PSG.

Il va sans dire que Lionel Messi a eu un peu plus de 20 ans de carrière où l’essentiel a été construit à Barcelone. Une carrière qui l’a nourri, mais surtout, il a offert à Roccuzzo et ses enfants une vie luxueuse avec les grandes propriétés et les voitures qu’il a à son actif.

Il convient de mentionner que le natif de Rosario, en Argentine, possède une collection de voitures de luxe, qui serait évaluée à des centaines de millions de dollars.

Là où la voiture star de la famille Messi-Roccuzzo est aujourd’hui la Ferrari 335 S Spider Scaglietti qui ne vaut à elle seule que 36 millions de dollars, mais Leo aurait dépensé beaucoup moins car il l’a eue aux enchères.

La grande collection se poursuit avec une Pagani Zonda Roadster, une voiture qui aurait coûté au numéro 10 de l’équipe nationale argentine près de 4 millions de dollars et dont seulement 40 unités ont été fabriquées et qui est en fibre de carbone, titane et magnésium.

Dans ce cas, l’une des caractéristiques les plus frappantes de cette voiture est qu’elle peut devenir l’une des voitures les plus rapides au monde.

D’autre part, la Mercedes SLS AMG fait également partie de la collection de voitures exotiques de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo. Cette voiture a coûté environ 642 490 $ à la puce et est l’une des meilleures pièces de la collection.

Mais il est plus que clair que la collection ne s’arrête pas là car il possède également deux Audi A7, une autre RS6 et une Maserati Gran Turismo MC Stradale, entre autres.

A combien s’élève la fortune de Lionel Messi ?

Lionel Messi a passé presque toute sa carrière à Barcelone, un produit de l’équipe d’Espagne qui a subi un traitement de croissance dur et coûteux. Ainsi, le natif de Rosario, en Argentine, a plus que rendu tous les efforts que l’équipe avait déployés pour lui.

Pour ce que la fortune qu’il a réalisé tout au long de sa carrière, à ce stade, dépasserait 600 millions de dollars. Tenant compte des propriétés qu’il lui a destinées et de la famille qu’il a formée avec Antonela Roccuzzo, ajoutées à l’argent qu’il donne, entre autres.