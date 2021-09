C’est le record d’Hugo Sánchez que même Lionel Messi n’a pas pu atteindre

La mort de Diego Maradona nous fait tous mal, et près d’un an après qu’elle s’est produite, on ne sait toujours pas ce qui l’a provoquée.

Au fil des jours, de nouvelles données se dévoilent sur la mort de l’ancien footballeur Diego Armando Maradona, décédé mercredi 25 novembre dernier, à l’âge de 60 ans, des suites d’un arrêt cardiorespiratoire dans la maison de Tigre, dans laquelle il s’était installé après son opération à la tête.

Maintenant, le service de médecine légale qui a effectué l’autopsie a mis en lumière certaines données qui ouvrent davantage de questions sur la véritable cause de la mort de l’idole argentine.

Parmi les découvertes, il y a une situation pour laquelle ils ne peuvent pas trouver d’explication : le cœur de Maradona pesait 500 grammes, soit le double de ce qu’une personne de ses caractéristiques pèse habituellement.

Les médecins devront déterminer la cause de la maladie. Ils soupçonnent que cela peut être dû à un dysfonctionnement du système cardiovasculaire ou du système nerveux associé.

Pour l’instant, il a été confirmé que la raison clinique du décès de Maradona était une insuffisance cardiaque exacerbée qui a provoqué un œdème pulmonaire. Ils ont également découvert une cardiomyopathie dilatée dans son cœur.

Dans les prochains jours, l’enquête se poursuivra et différents tests seront effectués pour déterminer ce qui a causé la mort de Maradona. Différents laboratoires analyseront les échantillons de sang, d’urine et d’écouvillons prélevés lors de l’autopsie, ce qui déterminera si vous avez consommé une substance en plus des médicaments prescrits.

Récemment, un juge a ordonné l’ouverture d’une enquête et a demandé que l’adresse et le bureau du psychiatre Agustina Cosachov et de Leopoldo Luque, le neurochirurgien qui l’a opéré, soient fouillés le 3 novembre, afin de déterminer s’il y avait eu un quelconque type de négligence médicale autour du mort de Diego Armando Maradona.