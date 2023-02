C’est la décision surprenante que Clara Chía a prise face aux attaques lapidaires et constantes de Shakira

La petite amie de Piqué a été sévèrement critiquée mais son attitude a été ce qui a le plus attiré l’attention.

Clara Chía Martí et son partenaire, Gerard Piqué, sont la cible de l’attaque de Shakira. Dans sa dernière chanson, il est allé droit sur eux et les a massacrés sans pitié.

Mais il y a un problème qui retient l’attention, c’est le silence sépulcral de la jeune femme que le chanteur nomme à plusieurs reprises et même la defenestra.

Les proches de la compagne de Gerard Piqué affirment que la jeune femme ne répondra à rien de ce que dit Shakira dans Music Sessions #53. Ils ont dit que Clara ne s’était jamais attendue à cette attaque mortelle. En tout cas, il n’a rien dit ou ne dira rien car «c’est une dame».

De cette façon, les proches de Clara Chía Martí ont tenté de mettre en lumière les attaques de la chanteuse qui n’a eu aucune pitié en s’attaquant à elle et à l’ancien footballeur. Même avec le commentaire, ils ont essayé de faire mal paraître le chanteur de «Je vous félicite».

De leur côté, les parents de Clara ont soutenu leur fille dans cette décision. Il faut rappeler qu’on a appris qu’au début ils s’opposaient au couple car ils n’acceptaient pas la différence d’âge entre eux.

Au fil du temps, ils se sont éloignés de cette idée et ont décidé d’accompagner leur fille et Gérard dans le chemin qu’ils ont commencé ensemble.

En tout cas, la jeune femme est impliquée dans des polémiques constantes qui ont à voir avec sa relation amoureuse. C’est que tous les regards sont braqués sur eux à partir du moment où on a su qu’ils étaient ensemble et tout est devenu plus difficile quand on a appris que le joueur avait été infidèle à la mère de ses enfants.

La vérité est qu’en ce moment, la petite amie de Piqué préfère rester à l’écart de toutes les controverses liées à Shakira. Beaucoup voient dans cette attitude un signe de maturité, de ne pas vouloir s’impliquer dans plus de problèmes que le couple n’en a déjà, depuis le début.