«C’est impossible de le cacher», Cristiano Ronaldo fait des révélations sur ses sous-vêtements

Forte lutte entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain qui veulent tous signer Kalidou Koulibaly. Selon la presse italienne, les deux clubs de l’Europe sont en contacte avec l’équipe de Naples pour négocier le transfert du défenseur sénégalais.

Le joueur de 31 ans est dans la dernière année de son contrat avec l’équipe de Serie A et une prolongation n’est nulle part en vue. Cela a fait du défenseur une cible alléchante pour le Barça, qui est à la recherche de renforts défensifs. Cependant, selon la publication italienne TuttoMercatoWeb , Barcelone devra faire face à la concurrence du PSG dans sa poursuite de Koulibaly.

L’international sénégalais s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus solides et les plus fiables d’Europe. Après avoir passé huit ans en Italie, il semble prêt à passer à autre chose cet été, même si la possibilité d’un séjour prolongé à Naples n’est pas complètement exclue.

Napoli, de son côté, est ouvert à vendre Koulibaly au juste prix pour ne pas risquer de le perdre pour rien en 2023. Une valorisation de 40 millions d’euros a été évoquée dans les tabloïds. Barcelone a jeté son dévolu sur le défenseur, bien qu’il soit sur le point d’annoncer l’arrivée d’Andreas Christensen.

Jules Kounde a été la priorité du club, mais un déménagement a été compliqué en raison des exigences de Séville et de la concurrence des autres clubs. Koulibaly, à cette fin, est considérée comme une alternative plus rentable.

Cependant, l’entrée du PSG dans l’équation pourrait compliquer les choses pour les Blaugrana. Les géants parisiens pourraient perdre Presnel Kimpembe cette année et compte tenu des problèmes de blessure de Sergio Ramos, la signature d’un nouveau défenseur central est devenue une priorité.

Le rapport indique que Barcelone et le PSG sont en contact permanent avec Napoli pour comprendre ce qu’il pourrait leur falloir pour signer Koulibaly. Une sortie semble une forte possibilité pour le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, mais où il se retrouvera cet été reste à voir.