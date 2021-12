C’est ainsi que Zlatan Ibrahimovic a félicité tous ses followers sur les réseaux sociaux

Le joueur de l’AC Milan a surpris, une année de plus, avec son humour «curieux» et a laissé ce message à ses fidèles «followers».

Nous sommes déjà à Noël et ces jours-ci, les réseaux sociaux regorgent de félicitations de la part des personnages les plus en vue d’aujourd’hui.

Athlètes, artistes, hommes d’affaires… tous arborent leurs plus beaux habits pour souhaiter de joyeuses fêtes à leurs plus fidèles abonnés sur les réseaux sociaux.

Il y en a de toutes sortes, certaines plus classiques, d’autres plus sucrées… mais sans aucun doute, il y en a une qui se démarque parmi toutes, et c’est celle de Zlatan Ibrahimovic.

Le footballeur de l’AC Milan, comme chaque année, a sorti son humour «curieux» pour féliciter Noël à tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Le message a été clair : «Joyeux Noël», ce qui n’a pas été aussi clair, c’est la représentation graphique qui a été utilisée pour son salut «particulier».

Une coupe de manche de Noël

Une bougie en forme de main faisant une coupe de manches a été l’image que le joueur suédois a partagée pour souhaiter les meilleurs vœux à ses followers et amis.

Le cliché a été partagé sur tous ses réseaux sociaux dans la matinée du 25 décembre et a rapidement fait sensation. Sur Instagram il a cumulé en moins de deux heures plus de 728 000 likes et plus de 8 000 commentaires.

Cette salutation de Noël a beaucoup rappelé celle que vous avez partagée l’année dernière. Un très similaire, mais dans le cas de 2020, la main qui a coupé les manches était celle d’un père Noël . Sera-ce le joueur lui-même qui osera se couper des manches en 2022 ?