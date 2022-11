Le combat le plus difficile auquel Shakira et Gerard Piqué ont dû faire face est terminé. Après des mois de batailles judiciaires pour la garde de leurs enfants Sasha et Milan, l’ancien couple a convenu que c’était le chanteur colombien qui resterait avec les petits.

Cette résolution, qui a été publiée hier après-midi, comprend des restrictions sur le temps que les enfants passeront avec chacun de leurs parents pendant les saisons scolaires et les vacances.

Par le biais d’une déclaration aux médias, Gerard Piqué et Shakira ont rapporté que cet accord garantit le bien-être de leurs enfants pour leur donner une protection. Nous vous donnons tous les détails de cette résolution.

Shakira obtient la garde de ses enfants avec Gerard Piqué

La Barranquillera a finalement obtenu la garde de ses enfants Sasha et Milan, ce sera donc avec elle qu’ils partageront la plupart du temps. Cela lui donne également la liberté de déménager à Miami , où il a une résidence.

Des rumeurs ont circulé il y a quelques mois selon lesquelles Gerard Piqué pourrait changer d’équipe pour déménager aux États-Unis de la même manière et voir ses enfants plus souvent, mais maintenant qu’il a pris sa retraite du football, il aura suffisamment de temps pour se rendre chez son ex-partenaire. nouvelle résidence et fils.

Clara Chía Martí aurait aidé Shakira à rester avec Sasha et Milan

Selon un média étranger, Clara Chía Martí serait intervenue dans la bataille judiciaire de Piqué et Shakira, en convainquant le footballeur que la chanteuse resterait avec ses enfants et pourrait ainsi déménager de Barcelone. Cela profite à la jeune femme de 23 ans car elle n’aurait plus à faire face au harcèlement constant de la presse.

Ce sont tous les détails de l’accord conclu par Shakira et Gerard Piqué

Les médias espagnols ont rapporté que l’accord de garde détaille les moments que chaque parent doit passer avec ses enfants, ainsi que le moment où Shakira peut quitter Barcelone.

Sur ce dernier point, il devrait arriver l’année prochaine lorsque le père du chanteur sera en meilleure santé. De plus, ils devront patienter jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin prochain, afin que Sasha et Milan n’interrompent pas brutalement leur scolarité.

Comme ils passeront la plupart de leur temps avec leur mère, Gerard Piqué pourra rendre visite à ses enfants 10 jours par mois, sans compter les vacances d’été et de Noël qu’ils devront passer à ses côtés.

En attendant, la maison où ils vivaient ensemble à Barcelone pourrait être mise en vente dès que Shakira et ses enfants emménageront à Miami, car l’ancien footballeur aurait acquis une luxueuse propriété pour vivre avec sa petite amie Clara Chía Martí.

Ni Gerard Piqué ni Shakira n’ont donné plus de détails concernant cet accord, mais au moins la première partie de cette histoire a été résolue avec le triomphe de la Colombienne avec la garde de ses enfants.