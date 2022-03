Ce mari a planté des milliers de fleurs roses pour sa femme aveugle pour cette raison très spéciale (vidéo)

Elle perd sa robe en direct dans les émissions TV, nombreux sont les aléas du direct et autres problèmes de cadrage qui peuvent pourrir une réputation. Bien souvent, ce sont les filles et les femmes qui en font les frais.

Parce que nous, on porte des jupes et des robes. Et que ces connasses savent bien comment nous trahir dans les pires moment. Comme une jupe qui craque ou encore une bretelle de robe qui lâche. Enfin bref, on a presque toutes vécues une mésaventure avec une robe et/ou une jupe.

Un peu comme Courtney Act dans l’émission britannique Big Brother. Il s’agit d’un show de télé-réalité qui pourrait plus ou moins s’apparenter à Secret Story. Pour vous faire une idée du type de candidats qu’on peut retrouver dans cette émission.

Mais elle n’avait pas de culotte !

Le souci, c’est que la jeune femme a eu un gros incident de robe ce soir-là. Elle a chuté sur le plateau et la robe n’a pas tenu le coup… Ce qui nous a d’ailleurs laissé entrevoir une bonne partie de son anatomie.

Et pour cause, elle ne portait pas de culotte ! C’est donc arrivé au plus mauvais moment pour elle. Tout le pan de sa jupe s’est carrément foutu la malle. La pauvre a bien essayé de tout remettre en place, mais ce n’était vraiment pas gagné.

À côté, Shy’m et Agathe Auproux sont des Saintes-Nitouches avec leurs incidents de petites culottes. Pour info, il s’agit de Courtney Act qui est en fait Shane Jenek une drag queen et chanteur australien. On vous propose de découvrir cette scène embarrassante dans la vidéo ci-dessus.

