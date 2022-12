CdM 2022 : voici ce que Robert Lewandowski a glissé à l’oreille de Kylian Mbappé

Selon des informations avancées ce lundi par le journal anglais The Sun, Barcelone serait intéressé par la signature de la jeune star de l’équipe nationale ghanéenne, Mohammed Kudus, qui appartient à l’Ajax.

Récemment présent en Coupe du Monde au Qatar, Mohammed Kudus a attiré la lumière des projecteurs sur sa personne. Durant le Mondial, le jeune joueur s’est illustré avec l’équipe ghanéenne. Il a été auteur d’une grosse performance avec deux buts en trois matchs. Cependant, ses qualités techniques auraient séduit le FC Barcelone qui souhaiterait le signer.

Le milieu offensif de 22 ans, précédemment associé à Tottenham, ne devrait cependant partir que pour environ 50 millions d’euros. Mohammed Kudus a précédemment déclaré que Neymar n’est pas «un meilleur joueur» que lui, «juste plus connu et avec plus de titres», laissant une garantie : «J’y arriverai rapidement».