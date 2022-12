CdM 2022 : pourquoi les Ayew n’ont pas joué la deuxième période du match Ghana-Uruguay

Le Ghana a loupé le coche face à l’Uruguay vendredi lors de son troisième et dernier match de poule dans le Mondial 2022, battu 0-2 et ainsi éliminé de la course aux huitièmes de finale.

Un match couperet dont les frères Ayew, titulaires pour l’occasion, n’ont joué que la moitié. Et pour cause… La jeune fille d’André Ayew, âgée de sept ans et présente dans les tribunes du stade, a perdu connaissance durant la première période. Un acte initial marqué par le penalty raté de son papa.

Le père et l’oncle (Jordan Ayew) de l’enfant, alertés durant la pause, ont aussitôt rallié l’hôpital qatarien où la fillette a été admise après son malaise. Plus de peur que de mal heureusement.