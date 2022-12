CdM 2022 : Drake a perdu un million d’euros à cause de Kylian Mbappé lors de la finale

L’ancien entraîneur italien Arrigo Sacchi a déclaré que le match Argentine – France était le meilleur de la Coupe du monde et qu’il pleurait pour la joie de Leo Messi.

Les Sud-Américains ont remporté leur troisième Coupe du monde lors d’une finale épique remportée aux tirs au but face à la France dimanche.

«Tout d’abord, un aveu : quand Messi a élevé la Coupe du monde vers le ciel, j’avais les yeux mouillés de larmes», a écrit Sacchi dans sa chronique pour Gazzetta.

«J’ai pensé à son parcours, à ce qu’il avait gagné avec Barcelone, à ses dribbles, à ses Ballon d’Or. Mais il y avait cette malédiction qu’il ne pouvait pas battre. Il n’avait pas remporté le trophée le plus recherché avec la Seleccion», a-t-il ajouté avant de poursuivre.

«Cela ressemblait vraiment à un parcours et c’est pourquoi j’ai été ému lorsqu’il a levé la coupe vers le ciel. La vie est généreuse et le football aussi. Cela vous rend souvent ce pour quoi vous avez travaillé. Messi a donné de l’espoir et des émotions, il a sué et travaillé dur. Cette Coupe du monde est la récompense de toute une carrière»..

Rappelons que Lionel Messi a marqué un doublé contre la France et a converti un coup de pied lors de la fusillade. Son coéquipier du PSG Kylian Mbappé a fait encore mieux avec trois buts pendant le match et en trouvant le chemin des filets lors des tirs au but, mais cela n’a pas suffi pour remporter sa deuxième Coupe du monde consécutive.