Cavani, Sánchez, Haaland ou Aubameyang ? : voici celui qui pourrait remplacer Aguero au Barça ?

Le présent que vit le FC Barcelone est très sérieux du point de vue économique et sportif. Sans direction, il est aujourd’hui hors des places qualificatives de la Ligue des champions et éliminé de ladite compétition cette saison, condamné à disputer la Ligue Europa.

Du point de vue sportif, ce qui inquiète le plus Xavi Hernández, c’est le manque de but de l’équipe. Avec peu de poids en attaque et après l’abandon de Sergio Agüero, le club est obligé de partir à la recherche d’un avant-centre hiérarchique qui redonnera l’illusion aux fans du club.

Le nom approuvé par Joan Laporta et Xavi est Haaland. L’attaquant norvégien est une machine à marquer des buts et est la grande obsession de nombreuses grandes équipes européennes. Cependant, son coût économique élevé serait la grande pierre d’achoppement pour la réalisation de la signature.

Sur cette base, selon la page de Barcelone éternellement, qui serait prêt à aider Barcelone économiquement serait Nike. La marque qui habille le club est aussi le sponsor de Haaland, donc elle préférerais qu’elle aille dans «leur club» et non dans une compétition Adidas, comme le Real Madrid ou le Bayern Munich.

La stratégie de Laporta pour convaincre Haaland de signer pour Barcelone et non pour le Real Madrid

Comme l’a indiqué son représentant, Raiola, l’attaquant norvégien signera pour l’une des deux équipes les plus importantes d’Espagne, le Bayern Münich ou Manchester City. Les deux équipes espagnoles sont prêtes et sont les grands favoris pour rester avec lui, et Laporta veut profiter de Madrid.

C’est pourquoi le président de Barcelone a déclaré à Raiola que Haaland serait le visage visible du club dans les années à venir, quelque chose qu’il ne pouvait pas avoir au Real Madrid, puisque Vinicius Junior est présent et qu’en plus, il est très proche signer Mbappé, donc le Norvégien serait relégué et cela lui coûterait bien plus cher de devenir le meilleur du monde.