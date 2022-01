Cassano tranche entre Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario : «C’est le seul vrai Ronaldo»

Le chanteur camerounais Maahlox ne décolère pas suite à la prestation de Fally Ipupa, comme seul artiste invité à faire une prestation artistique et musicale, au stade Olembe, devant les 80 milles spectateurs, le dimanche 9 janvier 2022.

Maahlox sort de ses gonds, tout comme bon nombre d’internautes qui dénoncent l’absence d’artistes camerounais à la plus grande fête du football du continent, la Coupe d’Afrique des Nations.

Même s’il ne conteste pas le choix du Congolais, le rappeur camerounais estime que Fally Ipupa à lui seul ne vaut pas mieux que tous les artistes camerounais réunis.

L’auteur du célèbre tube «ça sort comme ça sort» a ouvertement critiqué la prestation de la star congolaise, quelques instants après la cérémonie officielle d’ouverture de la CAN en terre camerounaise.

Pour lui, Fally Ipupa n’a pas été à la hauteur. «Avec le torse nu chemise ouverte jusqu’à la ceinture devant notre président. C’est pour ça qu’on a mis de côté tous les artistes camerounais hein ?», s’interroge-t-il.

«Fally a été invité à chanter à la cérémonie d’ouverture de la CAN c’est une très bonne chose, c’est une compétition internationale nous avions le devoir je dis bien le devoir d’inviter les artistes étrangers cela rejoint totalement l’idée de partage et d’échange entre les peuples qui est prôné dans cette compétition», a-t-il nuancé, rapporte Afrique sur 7

Poursuivant, Maahlox a fait savoir que les Camerounais y compris les artistes, ont fait beaucoup de sacrifices dans l’organisation de cette CAN pour qu’on les range ainsi rapidement aux oubliettes.

«Mais ma question est la suivante : face au contexte d’organisation de la CAN que nous connaissons tous (je vous passe les détails) avec tous les sacrifices qui ont été faits et seront encore faits après cette compétition par les Camerounais y compris les artistes camerounais parce que n’en déplaise à certains c’est notre can à tous, organisé avec notre argent à tous, qu’est-ce que ça coûtait réellement au comité d’organisation d’inviter les artistes camerounais même en première partie sur le podium (comme ça se fait partout ailleurs) ?», s’indigne-t-il.

Pour lui, l’occasion était toute trouvée pour leur permettre non seulement de profiter eux aussi de toute la visibilité internationale que peut apporter une telle cérémonie, mais aussi de partager un moment de joie avec le peuple qui les soutient.