Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat fait une grande annonce sur son mariage

Alors qu’elle est enceinte de son deuxième enfant avec le rappeur Travis Scott, Kylie Jenner a dévoilé une photo inédite en ce début d’année. Kylie Jenner a fait fort pour le premier jour de l’année.

Ce 1er janvier 2022, elle a partagé sur son compte Instagram une photo d’elle et de son ventre arrondi pour sa seconde grossesse. Sur ce cliché en noir et blanc, on découvre la jeune femme vêtue d’un legging noir et d’un pull à manches longues noir dévoilant ses formes de grossesse.

En légende de ce cliché inédit, Kylie Jenner a écrit : «À l’approche de 2022, j’ai réfléchi à cette dernière année et aux bénédictions qu’elle a apportées, mais aussi aux nombreux chagrins qu’elle a suscités. Je n’oublierai jamais cette année et tous les changements importants qu’elle a apportés à ma vie. Je prie pour que cette nouvelle année soit remplie de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé en cette période».

Une photo qui a cartonné puisqu’elle a récolté pas moins de 10 millions de mentions j’aime en seulement quelques heures.

Une femme discrète

Pour ce qui est de sa vie de famille, Kylie Jenner a toujours été très discrète. Lors de sa première grossesse, la jeune femme avait officialisé ce moment de bonheur après la naissance de sa fille Stormi avec une vidéo.

Pour cette seconde grossesse, malgré les rumeurs, la jeune femme a attendu plusieurs mois avant d’annoncer l’heureuse nouvelle. En septembre dernier, elle avait partagé sur Instagram une vidéo, qui avait été vue par plus de 153 millions de personnes.

Un bébé de 2022 très attendu qui devrait arriver d’ici quelques semaines.