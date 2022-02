Carlo Ancelotti : «Parfois, certaines critiques sont justes et me font réfléchir, mais…»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n’a bien évidemment pas échappé aux questions, l’occasion pour lui de faire son mea-culpa, dans des propos relayés par Real-France.

«Les critiques sont méritées en ce moment, car contre le PSG, nous avons été mauvais. Je suis le premier à être critique. L’approche était bonne, mais ça n’a pas marché et j’en suis responsable. Parfois, certaines critiques sont justes et me font réfléchir, mais il y en a d’autres qui sont absurdes, comme dire que je discute avec les joueurs. La critique est appréciée, les idioties ne le sont pas», a confié Carlo Ancelotti, confirmant dans la foulée avoir discuté avec le président Florentino Pérez et son directeur général José Angel Sanchez :

«J’ai parlé à tous les deux après le match et nous avons le même sentiment : nous sommes blessés. Mais nous sommes très honnêtes, je le répète, nous avons très mal joué. L’image donnée était mauvaise et c’est ce qui fait le plus mal. Parce qu’on peut changer le résultat en se battant, en souffrant, un 1-0 n’est pas si mal, en fait c’était la meilleure chose mercredi, que le résultat ne soit que ça…»