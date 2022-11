Cardi B : la chanteuse pourrait faire face à une action en justice

Cardi B subit des poursuites judiciaires de la part des créateurs du costume qu’elle portait à Halloween, une version sexy inspirée du personnage légendaire de Marge Simpson de la plus longue série animée de l’histoire.

Il s’avère qu’une artiste pop italienne pense que Cardi B a plagié le travail qu’elle a fait auparavant

ArtNet News rapporte qu’aleXsandro Palombo a créé le look en 2013 lorsqu’il a réalisé une série de Marge Simpson. Palombo l’a amené sur la scène juridique et a engagé un avocat appelé Claudio Volpi, expert en droit de la propriété intellectuelle, pour créer un dossier contre Cardi.

Dès le départ, Volpi s’est entretenu avec le média qui a dévoilé l’histoire et a déclaré que «Cardi B s’est approprié de manière illégitime le travail d’aleXsandro Palombo à de simples fins commerciales au mépris des règles les plus élémentaires en matière de droit d’auteur et de politiques Instagram, avec les graves conséquences qui en résultent risques, à la fois de compensation et de discrédit pour son image publique.»

Un costume d’Halloween

Selon le point de vente, Palombo a également contacté le styliste de Cardi, l’ équipe publicitaire d’ Atlantic Records et sa photographe Jora Frantzis pour en savoir plus sur l’histoire derrière le costume d’Halloween.

La photographe venue en défense de Cardi a déclaré qu’elle ne savait pas «qu’il y avait un artiste derrière cette image auparavant» et qu’elle serait «heureuse d’ajouter des crédits».

Palombo demande une «réparation»

À cela, Palombo a répondu qu’ils avaient besoin d’un «remède» qui pourrait également être interprété comme de l’argent afin qu’ils concluent l’enquête et abandonnent toute intention légale, ce que Cardi n’a pas obligé.

Volpi traite avec Atlantic Records

Volpi à son tour, a envoyé un avis à Atlantic Records afin que Palombo obtienne ce qu’il pense être le sien, et qu’ils aient sept jours pour répondre, il n’y a pas encore de poursuite officielle à envoyer.