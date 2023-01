Cardi B : «J’ai appelé certains numéros que m’a donné Kim Kardashian…»

Cardi B a révélé que Kim Kardashian lui a donné des conseils sur la chirurgie esthétique. L’interprète de «Up» – qui est maman de Kulture et Wave avec son mari Offset – s’est faite refaire les fesses et le nez après la naissance de son fils et a demandé des recommendations de docteurs à la star de télé-réalité.

Dans un clip du podcast «The Jason Lee Show», Cardi a confié : «Beaucoup de gens pensent que j’ai eu recours à la chirurgie dès que j’ai donné naissance mais j’ai attendu sept mois.»

Expliquant les procédures auxquelles elle a eu recours, elle a ajouté : «J’aime être parfait, j’aime avoir un certain type de corps.»

Jason lui a alors demandé comment elle a choisi son médecin et a déclaré : «Je me souviens qu’on était chez Kris Jenner et Kim m’a donné une liste de personnes qu’on pouvait appeler.»

Cardi a alors admis avoir suivi les conseils de Kim. «J’ai appelé certains numéros que m’a donné Kim» a confié la rappeuse