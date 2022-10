Carburants : légère amélioration avec 28,1% de stations en difficulté lundi, selon la ministre de l’Énergie

L’approvisionnement en carburants des stations-essence s’est légèrement amélioré avec 28,1% d’entre elles en difficulté lundi, contre plus de 30% la veille.

L’approvisionnement des stations-service en carburants s’est légèrement amélioré avec 28,1% d’entre elles en difficulté lundi, contre plus de 30% la veille, a annoncé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher à l’issue d’une réunion à l’Élysée.

Le président Emmanuel Macron a réclamé lundi une solution «le plus vite possible» pour «régler» la crise des carburants et a réuni dans l’après-midi à l’Élysée la Première ministre Élisabeth Borne et les membres du gouvernement concernés.

«La décision qui a été prise, c’est de mobiliser un cran au-dessus les préfets en appui des Total, des Esso, pour accélérer l’acheminement du carburant vers les stations-service en lien avec les transporteurs», a-t-elle expliqué sur RTL.

Les pétroliers «ont du mal à acheminer par les circuits habituels qu’ils utilisent cette essence dans les stations-service».

«Concrètement c’est ce qui a été fait dans les Hauts-de-France, c’est-à-dire qu’on appelle les stations-service qui sont en difficulté, on s’assure qu’elles ont des liens avec les transporteurs et leurs fournisseurs habituels, on vérifie que les créneaux sont compatibles avec les dépôts…», a détaillé la ministre.

«Nous faisons tout notre possible pour que cette situation s’améliore à la veille des vacances de la Toussaint», a-t-elle assuré.

Avec AFP