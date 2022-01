CAN 2021 : la Gambie fait tomber la Guinée et rejoint les quarts de finale

La Gambie s’offre une qualification historique pour les quarts de finale de la CAN 2021 suite à un but de sa star Musa Barrow. Les Scorpions affronteront le vainqueur du match entre le Cameroun et les Comores au tour suivant.

La Gambie crée la sensation en s’imposant contre la Guinée et rejoint les quarts de finale de la CAN. Après avoir surpris tout le monde lors des phases de poules, la Gambie de l’entraîneur belge Tom Saintfiet confirme en faisant tomber la Guinée 1-0.

Grâce à l’ouverture du score tardive de Musa Barrow (71e), les valeureux Gambiens rejoignent les quarts de finale de la compétition, où ils affronteront le vainqueur de la rencontre Cameroun-Comores.

Réduits à dix en fin de rencontre, les «Scorpions» ont, encore une fois, fait preuve d’une combativité remarquable, portés par un Gaye de gala. Comme en 2019, la Guinée quitte la compétition au premier tour des phases finales.