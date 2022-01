CAN 2021 : La CAF sanctionne les Comores

Dans un communiqué rendu public le mercredi 26 janvier 2022, le panel disciplinaire de la CAF infligé une lourde sanction à l’équipe nationale des Comores et suspend son entraîneur.

Dans le communiqué, il est reproché à l’équipe nationale d’avoir eu des comportements inappropriés que le panel n’a pas apprécié. En plus d’être éliminé de la CAN, les Comores seront privés de leur entraîneur des gardiens de but Jean-Daniel Noel Patrice PADOVANI pour leurs trois prochains matchs.

Communiqué de presse du Jury Disciplinaire de la CAF

Sanctions contre les Comores :

L’équipe des Comores a été inculpée pour avoir fait preuve d’un comportement irresponsable à plusieurs reprises, notamment en violation grave des protocoles Covid-19 et en forçant l’accès aux vestiaires.

Le rapport des officiels de match mentionne des insultes proférées à l’encontre des officiels de la CAF, et le comportement irrespectueux de l’entraîneur des gardiens,Jean-Daniel Noel Patrice PADOVANI.

L’équipe des Comores a également été accusée d’avoir causé un retard de deux minutes sur le coup d’envoi après que leur joueur a quitté le vestiaire en portant un maillot avec un numéro qui n’était pas le sien.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé :

– D’infliger une amende de 10,000 USD à la Fédération Comorienne de Football pour non-respect du protocole COVID-19 requis par la CAF ;

– D’infliger une amende de 5,000 USD à la Fédération Comorienne de Football pour non-respect des numéros de maillot déjà enregistrés dans le système CMS par le joueur ;

– D’imposer une amende de 2,000 USD à la Fédération Comorienne de Football pour le retard causé par leurs joueurs ;

– De suspendre l’entraîneur des gardiens de but Jean-Daniel Noel Patrice PADOVANI pour ses trois prochains matchs avec l’équipe nationale, en raison de son comportement irrespectueux.

