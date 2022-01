CAN 2021 : la CAF sanctionne les Comores après le match face au Cameroun

Karim Benzema n’est pas le seul joueur du Real Madrid à espérer la venue de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Si certains assurent que Kylian Mbappé est encore en pleine réflexion concernant son avenir et ne serait plus complètement fermé à l’idée de prolonger au PSG son contrat pour une courte durée.

Les médias espagnols continuent d’assurer que le champion du monde tricolore sera un joueur du Real Madrid, la saison prochaine. Une perspective qui n’est pas pour déplaire aux joueurs madrilènes.

Questionné sur le sujet, Rodrygo s’est ainsi montré enthousiaste à l’idée de voir débarquer l’attaquant parisien. «Ici, on parle de Mbappé et de beaucoup d’autres joueurs, mais je ne sais pas où en est la situation. La concurrence est énorme à Madrid. Et Mbappé, ce serait un joueur très fort pour le secteur offensif. Je serais heureux qu’il signe chez nous, ce serait un atout de plus», a-t-il ainsi confié dans des propos dans des propos relayés par TNT Sports.

Le jeune Brésilien n’est pas le premier Madrilène à espérer la venue du Bondynois. Karim Benzema a lui aussi plaidé à plusieurs reprises en faveur de sa signature. «C’est un grand joueur. Pour le moment, nous devons respecter son équipe. Après je l’ai déjà dit avant et je peux me répéter : bien sûr que j’aimerais jouer avec lui un jour», a-t-il notamment confié en octobre dernier.

Et le son de cloche était le même dans la bouche de Casemiro. «Je crois que Mbappé, même s’il n’est pas un de nos joueurs et que c’est toujours compliqué de parler de quelqu’un qui n’est pas avec nous, est vraiment un grand joueur. Il était récemment dans les trois meilleurs joueurs du monde. N’importe quel fan de football te dirait qu’il est un très grand joueur», avait de son côté lancé Casemiro. Le vestiaire du Real semble bel et bien unanime concernant le Tricolore.