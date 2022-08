Cameroun : «Je ne me suis pas encore mariée parce que…», Charlotte Dipanda

Dans une interview, la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda s’est prononcée sur la question du mariage. Pour elle, le mariage n’est pas du tout une fin en soi.

Charlotte Dipanda a finalement expliqué les raisons pour lesquelles elle n’aspire pas au mariage malgré son âge très avancé.

«Tous les gens mariés que je connais, sont malheureux. Juste vous dire que pour moi, le mariage, tel que vous le définissez, n’est pas une fin en soi.

Ce n’est pas un objectif ni un truc qui n’empêche pas de dormir la nuit. J’estime même que je suis peut-être dans la bonne démarche.

Je n’ai pas de pression de société qui veuille qu’une femme soit obligatoirement mariée, car on ne se marie que quand on est prêt et non pas parce que la société nous impose le moment…», a-t-elle déclaré.