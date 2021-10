Ça chauffe pour 2Face Idibia : le chanteur a subi des violences domestiques

Le géant africain Burna Boy a réagi au film populaire Squid Game en disant que c’est une réalité qui lui brise le cœur car c’est une indication claire de la façon dont personne ne se soucie de l’autre.

Le film coréen populaire, Squid Game semble être aimé par tous ceux qui ont la chance de le regarder et il semble que Burna Boy soit tombé amoureux du film, en particulier de la façon dont il dépeint l’existence humaine en peignant l’image parfaite de ce qui se passe dans la vie.

Selon Burna Boy, le Squid Game est en fait la réalité de la façon dont personne n’aime vraiment vraiment personne quand il s’agit de survie et c’est une réalité qui lui brise le cœur en se mettant dans une telle situation ou en se rappelant comment les choses étaient pour lui en grimpant. en haut.

Burna Boy a raison, la réalité qui brise le cœur de beaucoup de gens, surtout à quel point personne ne se soucie vraiment de l’autre en matière de survie et c’est ce dont parle le film populaire Squid Game, mais la plupart des gens, malheureusement, ne le feront pas. Je ne le vois pas du tout comme ça.

Il y a maintenant une leçon dans le film populaire et Burna Boy a attiré notre attention sur l’un d’entre eux et c’est la réalité de la façon dont personne ne se soucie vraiment ou n’aime vraiment les autres quand il s’agit de survie et c’est vraiment triste.