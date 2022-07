Bruno Fernandes lâche la vérité : «Je ne sais pas ce que Cristiano Ronaldo a dans la tête, mais…»

Présent à Houston pour la tournée estivale des Citizens, Pep Guardiola a démenti son intérêt pour Neymar.

«Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs», assure-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato.

De façon plus globale, Pep Guardiola a également évoqué le recrutement de Manchester City. Et visiblement, après avoir déjà enrôlé Erling Haaland et Kalvin Phillips, l’ancien coach du Barça ne dirait pas non à l’arrivée d’autres joueurs.

«Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement. Txiki (Begiristain) et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l’équipe», ajoute Guardiola