Brésil : l’entraîneur Tite a démissionné !

L’entraîneur du Brésil, Tite, a démissionné de son poste après la sortie choc de son équipe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre la Croatie.

Tite, 61 ans, était avec le Brésil depuis juin 2016 et a réussi 81 matchs, n’en perdant que sept. Cependant, après des quarts de finale consécutifs à la Coupe du monde, il a annoncé sa démission. Sous Tite, le Brésil a remporté 61 matchs, fait match nul 13 et n’en a perdu que sept.

Il a remporté la Copa America 2019 avec la Selecao, mais beaucoup pensaient qu’il pourrait les guider vers leur sixième titre de Coupe du monde après que son équipe soit restée invaincue lors des éliminatoires sud-américaines.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. 🚨🇧🇷 #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022