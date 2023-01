Borussia Dortmund : touché par un cancer, Sébastien Haller a rejoué

Une année 2023 qui commence parfaitement pour Sébastien Haller. Il y a quelques jours, l’attaquant ivoirien faisait son retour à l’entraînement avec le Borussia Dortmund. Ce mardi, il a rejoué une quinzaine de minutes avec le BVB lors d’un match amical.

«Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête. Les seules personnes qui peuvent me donner des restrictions sont l’entraîneur et le personnel médical», expliquait Sébastien Haller ce lundi.

À 28 ans, l’attaquant international ivoirien avait annoncé, à la mi-juillet, être atteint d’un cancer des testicules, quelques jours seulement après sa signature à Dortmund, en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Après des semaines de rééducation et d’entraînement, Sébastien Haller a refoulé les pelouses avec le Borussia Dortmund, lors d’un match amical face au Fortuna Düsseldorf.

Un match remporté facilement par le BVB, cinq buts à un. Le joueur né en région parisienne et devenu professionnel à Auxerre est entré en fin de match pour disputer une quinzaine de minutes, avec l’espoir de disputer prochainement son premier match officiel avec Dortmund.

Avec AFP