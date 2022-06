Booba : le rappeur engage un service de sécurité à son domicile !

Pour l’heure, Marc Blata n’a pas répondu aux tweets de Booba. On ne sait donc pas si ce que le rappeur affirme est vrai ou non. Mais dans le doute, ce dernier a préféré engager un service de sécurité à son domicile.

Pour en informer ses rivaux, il a publié une photo d’un garde du corps, suivie de la légende suivante : «Un homme averti…». Il a ensuite ajouté l’émoji d’un ninja, d’un sablier ainsi que d’un drapeau de pirate.

Il faut dire que Booba est père de deux enfants : Luna et Omar. Le rappeur ne veut sans doute pas qu’ils leur arrivent quoi que ce soit. Et on le comprend parfaitement !

Ce dernier a également pu compter sur le soutien de ses fans, qui ont pris sa défense sur les réseaux sociaux. «Si Booba était solo, il aurait fait face à ces gens sans problème. Mais là il a sa famille et ses enfants en jeux.», a écrit l’un des internautes sur Twitter.

«S’il arrive quoi que ce soit à un membre de ta famille, on les retrouvera !! On s’en occupera !!», a ensuite surenchéri un second internaute. Affaire à suivre donc.