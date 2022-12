Biden et le prince britannique William discutent du climat à Boston

Lors de la promotion de sa nouvelle ligne de soins de la peau, SKKN, Kim Kardashian a déclaré qu’elle «essayerait n’importe quoi» pour paraître plus jeune.

Kim Kardashian est prête à aller à des extrêmes majeurs lorsqu’il s’agit de rester jeune. «Je vais essayer n’importe quoi», a déclaré la star de télé-réalité au New York Times dans une récente interview avant la sortie de sa nouvelle ligne de soins de la peau SKKN.

«Si vous me disiez que je devais littéralement manger du caca tous les jours et que j’aurais l’air plus jeune, je le ferais peut-être. Je pourrais juste.»

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de se tourner vers les soins de la peau plutôt que d’élargir sa gamme de produits de beauté, KKW Beauty, la magnat du style de vie, a expliqué qu’elle voulait «rester fidèle à exactement ce que j’utilise», montrant non seulement sa peau éclatante, mais aussi sa routine de soins de la peau.

Malgré la façon dont son système de soins de la peau en neuf étapes «peut sembler effrayant pour certains», a-t-elle déclaré, «C’est pourquoi je suis ici – pour le décomposer, pour être comme, ‘Ils sont tous nécessaires.»

De plus, Kim a noté dans l’interview à quel point elle n’était pas vraiment préoccupée par le fait que les gens ne pouvaient pas payer ses soins de la peau.

«C’est définitivement plus prestigieux, et pour obtenir les types d’ingrédients qui ne me manqueraient pas vraiment, c’était une sorte de nécessité», a-t-elle déclaré.

«Les produits que j’utilisais et qui étaient comparables étaient bien plus chers, sans rien comparer. J’ai essayé d’obtenir la qualité au meilleur prix possible, en particulier le sérum à la vitamine C.»

Kim a poursuivi en discutant de sa nouvelle ligne par rapport à sa ligne de shapewear Skims incroyablement réussie, qui, en janvier dernier, était évaluée à 3,2 milliards de dollars.

«Les gens auraient pu supposer au début que Skims était une marque de vêtements de célébrités à coup sûr», a-t-elle déclaré.

«Je comprends, mais une fois qu’ils ont obtenu le produit, je pense qu’ils ont réalisé qu’il s’agissait d’une marque basée sur le produit. J’ai pu avoir accès à des traitements de la peau et d’autres choses, et j’ai tellement appris en cours de route. C’est comme si je partageais mes solutions, comme je l’ai fait avec Skims.