Beyoncé a cassé Internet avec une photo torride annonçant sa tournée mondiale à la Renaissance

A 41 ans, Beyonce est toujours l’une des plus grandes stars du monde de la musique, en plus de conserver un physique enviable. Elle a profité des deux pour dévoiler sa nouvelle tournée mondiale, intitulée Renaissance, et elle l’a fait de la manière qu’elle aime le plus : susciter la polémique.

Sur ses comptes de réseaux sociaux, Beyonce (41 ans) a montré son anatomie spectaculaire en posant sur un cheval argenté et vêtue uniquement d’une lingerie audacieuse recouverte de diamants. Quelques minutes après sa publication, l’image est devenue virale.

Style cow-boy, portant un chapeau et des bottes argentés, la chanteuse a laissé peu de place à l’imagination, bien qu’elle ait reçu des centaines de commentaires la félicitant pour son bon goût et pour sa silhouette spectaculaire.

«Reine, tu es magnifique, je meurs !» a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: «Werrkkkkkkkkkkkkk prend mon argent maintenant.»

Elle fera la promotion de son album acclamé du même nom

Beyoncé a annoncé que la tournée commencera en mai, pour promouvoir son dernier album, et débutera en Europe. Avec une simple phrase qu’elle a postée à côté de la photo, «Renaissance World Tour 2023», Beyonce a rendu fous ses millions de fans.

En Europe, elle donnera des concerts à Cardiff, Édimbourg et Sunderland, puis elle sera à Londres pendant trois nuits à partir du 29 mai.

La partie américaine de sa tournée débutera le 12 juillet à Philadelphie et se déroulera dans des villes comme Chicago, New York, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, Los Angeles, Houston et la Nouvelle-Orléans.

Ce sera la première tournée complète de Beyonce depuis On The Run en 2016, qui a eu 48 spectacles en Amérique du Nord et en Europe.

L’itinéraire complet de la visite, les dates internationales et les informations sur les billets sont disponibles sur son site officiel.